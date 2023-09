Malore al volante per Van Hooydonck | che causa un maxi incidente | è in fin di vita

(Di martedì 12 settembre 2023) Nathan Van, ciclista belga della squadra Jumbo - Visma si trova in fin didopo esser stato portato d'urgenza in ospedale in seguito a unstradale. Il 27enne è in condizioni ...

Oggi si è schiantato con la sua auto a Kalmthout, nel Belgio settentrionale, dopo essersi sentito male al, colpendo altre cinque auto a un incrocio prima di fermarsi. Anche la moglie incinta ...... era ferma con semaforo rosso all'incrocio tra Dorpsstraat e Kapelsesteenweg, nel centro di Kalmthout : all'improvviso Van Hooydonck si sarebbe accasciato sulschiacciando l'acceleratore e ...Van Hooydonck in fin di vita:in auto L'incidente è avvenuto intorno alle 8,30 di questa ... nel centro di Kalmthout: all'improvviso Van Hooydonck si sarebbe accasciato sulschiacciando ...... che lo scorso luglio ha corso il Tour de France accanto al suo compagno di squadra e maglia gialla Jonas Vingegaard, secondo le prime ricostruzoni a seguito di unalha perso il ...

Paura per Nathan Van Hooydonck. Il ciclista della Jumbo-Visma è attualmente ricoverato in ospedale in condizioni gravi dopo esser rimasto coinvolto, mentre era al volante, in ...Oggi si è schiantato con la sua auto a Kalmthout, nel Belgio settentrionale, dopo essersi sentito male al volante, colpendo altre cinque auto a un incrocio prima di fermarsi. Middle placement Mobile ...Anversa, 12 set. - (Adnkronos) - Il ciclista della Jumbo-Visma Nathan Van Hooydonck è in ospedale in gravi condizioni dopo esser rimasto coinvolto, mentre era al volante, in un incidente stradale oggi ...