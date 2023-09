Malan | cosa ci ha detto la Meloni Gola profonda dall' assemblea FdI

(Di martedì 12 settembre 2023) A margine dell'nazionale di Fratelli d'Italia, in uscita dal centro congressi, Luciosi è fermato davanti alle telecamere per fare un resoconto sulla riunione appena conclusa: “ha fatto leva sul senso di responsabilità", ha. "Ci ha sollecitato a non pensare ai sondaggi ma a lasciare, al termine di questo governo, di questa legislatura, a lasciare un'Italia migliore, in condizioni migliori e con dati migliori di come l'abbiamo trovata. Questo è il compito che noi sentiamo”, ha concluso

... è la rassegna della maturità: "S ovuol dire disputare un Mondiale, sia atleticamente che dal ... Van der Westhuizen, Benade, Viviers, De Klerk, Gaoseb, Theron, Van der Bergh,all. Coetzee ...... Lega, FI, Nm e Udc): Tommaso Foti e Lucioper Fratelli d'Italia, Paolo Barelli e Licia ... L'obiettivo politico sarà deciderefare eno. Scongiurare la bagarre e soprattutto evitare di ...È vero che il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio, afferma che 'non c'è alcuna ... Unache non accadra' mai. Semmai bisogna alzarla al 5%. Non si vede perché fare regali a Renzi ...Anzi, il senatore Lucionon esclude un accordo: 'So che c'è più di una forza politica che può vedere di buon occhio questa modifica per questione di interesse diretto. Fratelli d'Italia, che ...

Extraprofitti banche, Malan fa il paciere: "Tema delicato. Aperti alle ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Europee, Salvini stoppa FdI: «Non si abbassa la soglia di sbarramento» Corriere della Sera

Si farà il possibile. Anzi, il necessario. Ma «non sarà una manovra elettorale». Aperitivo agrodolce a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni chiama a conclave la sua maggioranza."FdI non ha detto no" alla proposta di abbassare la soglia di sbarramento delle elezioni europee dal 4 al 3% "ma questo non vuol dire che abbia detto sì. Io ...Il leader della Lega blocca sul nascere le indiscrezioni sull’ipotesi di abbassare dal 4 al 3 per cento la soglia per essere eletti al Parlamento europeo ...