Make up trend | le nuances che fanno tendenza per occhi e labbra

Leggi su 361magazine

(Di martedì 12 settembre 2023) Tendenzeup a/i 2023. Le proposte cool per esaltare lo sguardo ed enfatizzare leKorff – brand di riferimento della cosmetica in Farmacia – presenta le novitàdella stagione Autunno/Inverno 2023/24, ispirandosi alla stagionalità delle tendenze moda e dei suoi colori.Con l’obiettivo di offrire proposte sempre in linea con idel momento, il brand rilancia la propria gamma di Palette Ombretti DUO, creando delle collezioni stagionali. Così come i rossetti, le collezioni si rinnoveranno ogni 6 mesi, offrendo alle consumatrici la possibilità di scoprire continuamente nuove proposte. In questo attuale panorama post-pandemico, l’industria del beauty sta vivendo un vero e proprio boom. Il ritorno alla normalità e il desiderio di lasciarsi alle spalle gli anni difficili ...