Madrid | giornalista di Mediaset Spagna palpeggiata in diretta Arrestato un 25enne – I video

I fatti sono avvenuti mentre la, Isa Balado, era in diretta tv dal centro di. Le immagini mostrano chiaramente che, mentre la donna sta parlando al microfono, in collegamento con ...Un altro episodio, di ben altro tenore e decisamente più sgradevole, ha avuto luogo in Spagna , precisamente a, dove unaè stata molestata in diretta da un ragazzo 25enne di ...La polizia spagnola ha arrestato un uomo acon l'accusa di 'aggressione sessuale' ai danni di una reporter, mentre la donna era ... Il canale tv 'Cuatro', per il quale lavora la...Un uomo è stato arrestato adopo aver molestato laIsa Balado che stava raccontando in diretta i dettagli di una ...

Madrid, giornalista di Mediaset Spagna palpeggiata in diretta ... Open

Tocca il sedere in diretta alla giornalista della tv spagnola, arrestato ... Fanpage.it

Altro che Italia: l'uomo è stato arrestato poche ore dopo aver molestato sessualmente la reporter in mezzo alla strada ...La polizia di Madrid ha arrestato per aggressione sessuale un uomo che ha molestato una giornalista mentre stava conducendo un servizio in diretta per il programma ‘En boca de todos’, sulla rete ...Si è avvicinato alla giornalista in maniera disinvolta e nel chiederle per quale canale lavorava e le ha palpeggiato il sedere, il tutto mentre lei era in diretta televisiva. La reporter, da subito in ...