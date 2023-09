(Di martedì 12 settembre 2023) AGI - M.A.D.E –in Italy,Perfectly è la campagna di comunicazione che vuole omaggiare le maestranze e glicheil sistemaitaliano. A lanciarla è stato il presidente di Ocb, Renzo Rosso nella cornice del salone degli Arazzi al ministero delle Imprese e delin Italy a Via Veneto. L'iniziativa vedrà il suo momento conclusivo il prossimo 15 aprile, quando per la prima volta verrà celebrato nel mondo la Giornata delin Italy così come previsto nella proposta di legge in discussione in parlamento, ha ricordato il titolare del ministero, Adolfo Urso. Il progetto racconta attraverso i volti, i materiali e l'ambiente di lavoro ledi alcuni dei più importanti fornitori di Otb, holding ...

MADE, storie di artigiani che fanno grande la moda italiana

Otb lancia Made: Valore agli artigiani e alla sostenibilità

