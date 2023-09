Madagascar | la magnifica isola-continente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) “Posso annunciarvi che ilè la terra promessa dei naturalisti”, potreste leggere le parole del botanico francese Philibert Commerson in qualsiasi guida, manuale e articolo che racconti l’, indelebili dal 1771, anno in cui si fermò in questo Eden dopo aver circumnavigato il globo. Ciò che disse lo scienziato conferma tutt’oggi una certezza: questo satellite dell’Africa tropicale, che include le isole minori Nosy Be, Nosy Sakatia, Nosy Komba, Nosy Iranja Kely, Nosy Iranja Be, l’di Sainte Marie e l’Fanihy, situato al largo delle coste del Mozambico nelle acque dell’Oceano Indiano, ha mantenuto un ambiente incontaminato che colleziona un’incredibile varietà di paesaggi molto diversi tra loro. Ildetiene una biodiversità più unica che rara, basti considerare che il 90% ...