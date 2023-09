Madagascar | anche l’attuale presidente fra i candidati alle prossime elezioni

(Di martedì 12 settembre 2023) I ventotto pretendentipresidenziali di novembre hanno presentato ufficialmente la loro candidatura all’Alta Corte Costituzionale della Repubblica del. Fra di essi vi sono i nomi di due ex presidenti: Marc Ravalomanana, che è stato al potere dal 2000 al 2009, e Hery Martial Rajaonarimampianina, in carica dal 2014 al 2018. Costoro, insieme ad altri sei, hanno firmato una dichiarazione con cui chiedono di annullare la candidatura deluscente Andry Rajoelina, rimasto in campo per ottenere un secondo mandato. Uno dei punti su cui si accaniscono i suoi oppositori è il fatto di avereil passaporto francese. Secondo loro, ciò rende le sue azioni ambigue e probabilmente guidate dagli interessi di Parigi più che da quelli di Antananarivo. Rajoelina risponde dicendo che ...

...ospite di IF! Digital Première e compenserà l'impronta ambientale generata dal Festival mediante crediti di carbonio in Paesi in via di sviluppo e foreste crescita del progetto in... la maggioranza delle quali si trova in Africa (Egitto, Zimbabwe, Tanzania, Kenya, Ghana e). I dipendenti hanno collegato ai computer una pen drive USB usatain print shop o Internet ...

Missione in Madagascar degli scout di Grottammare Cronache Picene

Mozambico – Riunione dei Delegati per la Comunicazione Sociale ... Agenzia Notizie Salesiana

In alcuni paesi emergenti sono state colpite diverse aziende con lo spyware Sogu distribuito dai dipendenti con pen drive USB infette.Cinzia Catalfamo, presidente della Fondazione Akbaraly, che lavora permigliorare le condizioni di vita del Paese, la salute delle donne e dei bambini ...