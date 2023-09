“Ma perché? Ha solo 16 anni” Chanel Totti | polemiche dopo l’ultima foto | critiche ai genitori

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 settembre 2023)di nuovo al centro della polemica. Bella, amante del lusso e dei vestiti alla moda oltre che grande appassionata di selfie e di vacanze super chic. La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco, 16, non smette di raccontare la sua vita da sogno che fa ogni giorno sui suoi profili social. Qualche mese fa la giovane era finita al centro del gossip a causa del suo attuale fidanzato, all’epoca fidanzato con la tiktoker Martina De Vivo, che l’aveva accusata pubblicamente di essere stata l’amante del suo ex fidanzato e padre di sua figlia, Cristian Babalus. “Io senza parole per lo schifo e le bugie lette sul mio conto, almeno dì la verità e prenditi, anzi prendetevi le vostre colpe!ciò il discorso lo chiudo qui, non risponderò più a niente che riguardi questa storia. Da oggi ...