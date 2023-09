Ma la Cgil licenzia così? | scena muta di Landini sul Jobs Act | che figura in tv

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 settembre 2023). Il segretario dellaMaurizio- intercettato dai microfoni di Quarta Repubblica - ha scelto di non rispondere alle domande dell'inviata del programma di Rete 4 in merito almento di Massimo Gibelli, storico portavoce dei leader del sindacato. Come si vede nellaandata in onda lunedì 11 settembre la giornalista Giorgia Mennuni gli ha domandato se fosse a conoscenza delmento di Massimo Gibelli attraverso la formula delAct, da sempre fortemente contestato dal sindacato. E lui? Faccia tesa e un ostinato silenzio. "Segretario, a quanto ci risulta il 4 luglio lahato lo storico portavoce del sindacato, Massimo Gibelli. Ne è a conoscenza?". ...