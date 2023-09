Lukaku | 'I miei figli e mia madre vengono prima di tutto'

E poi la Roma:ha raccontato che, ovunque sia, la famiglia lo segue sempre e lui vuole fare ... Ecco le sue parole: " Faccio di tutto per ifigli e mia madre. Se sarà necessario fare ...Ora sono qui e voglio fare delle belle foto per farle vedere aifigl i'. Oltre all'articolo: 'Roma,e lo sbarco a Roma: 'Tante cose positive',... fa bene a tutti noi', ha dichiarato Romeluai microfoni della Roma. ' Che emozioni ho ... Ora sono qui e voglio fare delle belle foto per farle vedere aifigli'.Commenta per primo Romelu, il grande colpo in attacco della Roma, ha parlato ai canali ufficiali giallorossi: 'Sai ... Ora sono qui e voglio fare delle belle foto per farle vedere aifigli'

E poi la Roma: Lukaku ha raccontato che, ovunque sia, la famiglia lo segue sempre e lui vuole fare di tutto per non perdersi neppure un momento importante della vita dei bambini e della madre. Ecco le ...Lukaku è un vero e proprio fattore, in campo e fuori. L’attaccante belga si è reso protagonista di un episodio particolare in cui ha fatto da intermediario a Jeremy Doku, all’epoca 15 enne, suo connaz ...“Ricordo di aver portato Romelu nel mio ufficio per discutere il problema di convincere giovani giocatori come Doku a impegnarsi con noi. In particolare, Lukaku ha chiamato Doku e lo ha convinto a ...