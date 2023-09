L' Ue punta al 45% di rinnovabili | autorizzazioni per nuovi impianti più facili

(Di martedì 12 settembre 2023) Costruire una nuova centrale eolica o fotovoltaica, così come rinnovare una di quelle esistenti, sarà più semplice. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva l'aggiornamento della direttiva sulle energie(Red III), con cui l'Unione europea ha deciso di portare i suoi...

Gallipoli e turismo, maxi inchiesta sui progetti: 45 indagati e 10 misure. Coinvolti tecnici comunali e forze quotidianodipuglia.it

Grande Fratello 2023: prima puntata in diretta Tvblog

È stata una tragica mattinata quella vissuta ieri al porto di Punta Penna a Vasto. Intorno alle 8.45 un pescatore è infatti stato rinvenuto morto al largo del porto, a circa 500 metri dallo scalo di ...Ma da quante puntate è composto Il respiro della libertà In tutto, gli episodi della miniserie sono sei, ciascuno della durata di circa 45 minuti. Rai 2 li manda in onda al ritmo di tre per volta per ...VASTO – Trovato questa mattina a bordo di una barca, a largo del porto di Vasto, a circa 500 metri dallo scalo di Punta Penna, il corpo senza vita del 64enne Michele Scafetta, noto e stimato pescator ...