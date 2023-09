Luciano Spalletti | “Dobbiamo essere contenti Venti giorni di pressione totale”

(Di martedì 12 settembre 2023) Il ct della Nazionale italiana di calcio,, subito dopo il match contro l’Ucraina, terminato con il risultato di 2-1, ha voluto commentare la prestazione dei suoi uomini. Con questo risultato dunque, l’Italia, ha ottenuto un importantissimo +3 all’interno del Gruppo C. Ma ecco di seguito il commento del mister campione d’Italia con il Napoli lo scorso anno. ITALIA: LE DICHIARAZIONI DIPOST UCRAINA “Stasera bisogna. Non è possibile stare sempre laggiù, pressare e non ricevere nemmeno un cross. Abbiamo preso due situazioni nel primo tempo e due palle buttate nel secondo tempo dentro l’area di rigore. Sennò si fa un po’ quelli pignoli e non va bene perché stasera la squadra ha giocato un buon calcio ed è stata in campo in maniera corretta”. Tutta la Serie A TIM è ...

Davanti ai quasi 60 mila spettatori di San Siro,si prende il primo successo da ct azzurro grazie alla doppietta di Frattesi, mentre agli ucraini serve a poco la rete di Yarmolenko. ...Prima vittoria per l' Italia di. Gli azzurri hanno battuto 2 - 1 l'Ucraina , in una partita di qualificazione a Euro 2024 . I gol nel primo tempo, al 12' e 29' di Frattesi , al 41' di Yarmolenko. Continua a ...L'Italia ospita l'Ucraina nella sesta del Girone C per le qualificazioni all'Europeo 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live L'Italia del neo cttorna in campo dopo il pareggio con la Macedonia del Nord per la sesta giornata del percorso di qualificazione all'Europeo 2024 in Germania. Azzurri che ospitano a San Siro ...L'Italia batte l'Ucraina per 2 - 1 a Milano nel match valido per le qualificazioni a Euro 2024 e il ctcentra la prima vittoria alla guida della nazionale italiana. Gli azzurri giocano una buona partita e si impongono grazie alla doppietta di Frattesi, agli ospiti non basta la rete di ...

Diretta Spalletti: segui interviste e conferenza stampa dopo Italia-Ucraina Corriere dello Sport

L'Italia reagisce: super Frattesi e Spalletti sorride. Ucraina battuta Tuttosport

Vittoria importante per l'Italia di Luciano Spalletti che batte l'Ucraina 2-1 e resta in corsa per la qualificazione a Euro 2024. A Milano, davanti ai 50.000 del Meazza, gli Azzurri sono stati ...Con la partita appena terminata al Giuseppe Meazza di Milano, si chiude questa prima pausa nazionale per l’Italia di Luciano Spalletti che, grazie alla doppietta di Davide Frattesi si porta a casa tre ...MILANO (ITALPRESS) – Una doppietta di Frattesi regala a Luciano Spalletti la prima vittoria da Ct della nazionale azzurra. A San Siro l’Italia batte l’Ucraina 2-1 e sale a quota 7 nel gruppo C di ...