Lucesco avvisa l’Italia | «L’Ucraina gioca per l’orgoglio di un popolo»

(Di martedì 12 settembre 2023) Le parole di Lucescu, tecnico della Dinamo Kyiv, in vista della sfida di questa sera tra Italia e Ucraina a San Siro Mircea Lucescu ha parlato a Tuttosport della sfida di questa sera tra Italia e Ucraina, decisiva per le qualificazioni ai prossimi europei. Di seguito le parole del tecnico della Dinamo Kyiv. ITALIA – «Dopo il pareggio con la Macedonia, che non mi aspettavo anche se adesso in Europa c’è un grande livellamento tra le Nazionali, dovrà vincere a tutti i costi. Non sarà facile visto comehato con l’Inghilterra. Rebrov ha a disposizione tantitori che militano in campionati europei dove hanno maturato esperienza internazionale e possonore in condizioni normali ovvero con i tifosi sugli spalti e senza timori relativi alla guerra, anche se c’è gente che ha parenti o amici al ...