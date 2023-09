Luca Messi si racconta alla Biblioteca dello Sport

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 settembre 2023) Seriate.Nerio Marabini nella serata di lunedì 11 settembre è stato ospite, pugile bergamasco che ha scritto pagine indelebili della boxe mondiale. Un giorno speciale per lui che proprio l’11 settembre 2001, quando ci fu l’attentato alle Torri Gemelle, si trovava a New York. “Il 9 settembre, sperando d’avere un’occasione di debutto negli Stati Uniti, sono arrivato oltreoceano. Il giorno successivo, in compagnia del mio inseparabile Omar Gentile, dopo una lite furibonda tra noi a Little Italy l’ho convinto a salire alle 17.23. Siamo rimasti nell’edificio per oltre un’ora. Il mattino seguente, la catastrofe. Quattro giorni dopo sono rientrato in Italia promettendo che non avrei più rivisto gli Usa. Poi il tutto è andato in modo differente…”.