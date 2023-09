Lorenzo Jovanotti dopo l' incidente in bici | «Ho una gamba più corta dell' altra»

A quasi due mesi dal brutto incidente in bicicletta che lo ha visto coinvolto, il cantanteè tornato a parlare del suo infortunio, che lo terrà fuori dalle scene ancora per qualche mese. Intervenuto alla trasmissione Non è un Paese per Giovani su Radio 2 ,ha ..."Ne avevamo prenotati 40", ha dettodei palazzetti dove pensava di esibirsi tra febbraio e ... Altre notizie su:Cherubini in arteadesso ha una gamba più corta dell'altra. Durante l'estate il cantante ha avuto un incidente in bicicletta a Santo Domingo. Ha subito la frattura di femore e ...

Jovanotti: «Dopo l’incidente in bici ho la gamba più corta. Come Pantani. Ora altri 5 mesi di stampelle» Corriere della Sera

A quasi due mesi dal brutto incidente in bicicletta che lo ha visto coinvolto, il cantante Lorenzo Jovanotti è tornato a parlare del suo infortunio, che lo terrà fuori dalle scene ancora per qualche m ...A luglio Jovanotti ha avuto un brutto incidente in bici mentre si ... «Anche Pantani», risponde Lorenzo, «che ha vinto il Tour de France e il Giro d’Italia nella stessa estate con una gamba di due ...