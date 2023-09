Lorenza Alagna sarà Messina Denaro | il boss in fin di vita riconosce la figlia e le dà il suo cognome

Alla finediventeràMessina Denaro. Mentre il boss di Cosa Nostra è ricoverato in ospedale a L'Aquila e avrebbe chiesto di non essere rianimato, la figlia che ha avuto da Franca Maria ......lucidità in ospedale per la malattia che lo sta divorando ha firmato davanti ad un ufficiale di stato civile il riconoscimento della figlia, nata 27 anni fa dalla relazione con Franca,...L'Aquila - Decine di lettere per ricucire un rapporto interrotto anni fa, quandodecise di lasciare la casa e la difficile famiglia paterna e andare a vivere a Londra. Un affronto mai perdonato dal padre naturale, il boss Matteo Messina Denaro che, da allora, con la ...

La figlia ribelle del boss ora si chiama Messina Denaro RaiNews

Porterà il cognome del padre: questa la decisione di Lorenza Alagna, la figlia di Matteo Messina Denaro. Lascerà quindi il cognome della madre Francesca, con il quale era ...La figlia di Matteo Messina Denaro ha chiesto e ottenuto di portare il cognome del padre e sostituire quello che ha utilizzato in questi 27 anni ...