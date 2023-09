(Di martedì 12 settembre 2023) . Il giorno X sta perre anche nei comuni delle nostre zone, per la precisione sarà il 19. Sì, in quella giornata verrà testato inil nuovo sistema di allarme pubblico nazionale “IT-”. Di che cosa si tratta? In sostanza, IT-è un ...

Si parla di duemila morti • Il dittatore nordcoreano Kim Jong - unper arrivare in Russia. ... Dopo Piemonte, Trentino e Valle d'Aosta, oggi riaprono le scuole in, ed entro la ......imprese attive nella logistica e nella portualità (terza regione per numerosità dopoe ... una delle sfide più forti che il Mediterraneopresentando'. Daniele Rossi, Presidente Autorità di ..."Dall'altra parte, seguendo questo ragionamento, Regionefacendo la sua parte intervenendo contestualmente a sostegno del disagio giovanile con questa misura da ben sette milioni di ...

Lombardia, sta per scattare l’ora-X: il 19 settembre arriva “IT-Alert” Il Notiziario

Lombardia, sta per scattare l’ora-X: il 19 settembre arriva “IT-Alert”. Il giorno X sta per arrivare anche nei comuni delle nostre zone, per la precisione ...dell'esecutivo dell'Unione degli studenti Lombardia (Uds). Proprio sul tema sarebbe stata dedicata una mozione di Fratelli d'Italia, che però non verrà più discussa nella seduta di oggi: ''Da destra a ...