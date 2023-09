Loki 2 | Jonathan Majors comparirà in metà degli episodi

(Di martedì 12 settembre 2023)sarà presente in almeno ladella stagione 2 di, come confermato dai produttori Nonostante i problemi giudiziari che hanno travoltonegli ultimi mesi, i Marvel Studios non hanno nascosto la presenza di Kang il Conquistatore nel marketing della seconda stagione di. Con la vicenda giudiziaria ancora in corso per, che dovrà presentarsi nuovamente in tribunale il 15 settembre per difendersi dalle accuse di aggressione e violenza domestica, emergono nuovi dettagli sulla presenza del suo personaggio, Kang il Conquistatore, all’interno della stagione 2 di. A quanto pare si tratta di una presenza importante: ...

... Kang il Conquistatore, all'interno della stagione 2 di. A quanto pare si tratta di una presenza importante , come riportato da The Hollywood Reporter. "Majors comparirà in almeno la ...(Tom Hiddleston) è tornato alla TVA e sembra che una variante di Kang (Majors) abbia ora il controllo, con una statua del supercriminale che domina lo skyline. Mobius (Owen Wilson) e ...L'imminente arrivo della seconda stagione dista inevitabilmente riaccendendo l'interesse dei fan su Kang, il nuovo, grande villain del ... nonché prima versione del personaggio diMajors ...1 ora fa Il multiverso Marvel è pronto per altre avventure temporali, come rivelato nel nuovo teaser della seconda stagione di. Con la morte di Colui che Rimane (Majors ) alla fine del primo capitolo, le varianti di questo misterioso personaggio sono pronte a scatenare il caos nell'MCU. Questo pone...

Jonathan Majors sarà presente in almeno la metà degli episodi della stagione 2 di Loki, come confermato dai produttori. Nonostante i problemi giudiziari che hanno travolto Jonathan Majors negli ultimi mesi, i Marvel Studios non hanno nascosto la presenza massiccia di Kang nel marketing della seconda stagione di Loki.