(Di martedì 12 settembre 2023) Nonostante i problemi giudiziari che hanno travoltonegli ultimi mesi, i Marvel Studios non hanno nascosto la presenza massiccia di Kang nel marketing della seconda stagione di. In attesa di conoscere i risvolti giudiziari del processo a, che dovrà presentarsi nuovamente in tribunale il 15 settembre per difendersi dalle accuse di aggressione e violenza domestica, emergono nuovi dettagli sulla presenza del suo personaggio, Kang il Conquistatore, all'interno della stagione 2 di. A quanto pare si tratta di una presenza importante, come riportato da The Hollywood Reporter. "inla...

(Tom Hiddleston) è tornato alla TVA e sembra che una variante di Kang (Majors) abbia ora il controllo, con una statua del supercriminale che domina lo skyline. Mobius (Owen Wilson) e ...L'imminente arrivo della seconda stagione dista inevitabilmente riaccendendo l'interesse dei fan su Kang, il nuovo, grande villain del ... nonché prima versione del personaggio diMajors ...1 ora fa Il multiverso Marvel è pronto per altre avventure temporali, come rivelato nel nuovo teaser della seconda stagione di. Con la morte di Colui che Rimane (Majors ) alla fine del primo capitolo, le varianti di questo misterioso personaggio sono pronte a scatenare il caos nell'MCU. Questo pone...

Loki 2: Jonathan Majors comparirà in almeno la metà degli episodi Movieplayer

Anyone else getting mental whiplash from everything that’s going with Jonathan Majors and his Marvel career of late Setting aside the ongoing confusion surrounding his much-delayed legal trial, the ...The fall shows also boast an eclectic group of stars, including Jon Hamm, Joe Keery, Juno Temple, Tig Notaro, Cara Delevigne, and Kim Kardashian.” ...