Lo youtuber Kazusoan scompare a New York | l' appello della famiglia

Giallo sulla scomparsa dello youtuber salernitano “Kazusan” a New York, presentata una denuncia La Stampa

Cosimo Corrado, youtuber italiano Kazusan scomparso da 2 giorni a New York. Il giallo della telefonata: ha ris leggo.it

Cosimo, meglio conosciuto sul web con lo pseudonimo di "Kazuosan", avrebbe inoltre perso uno dei suoi ... Il ragazzo è molto noto in Italia: il suo canale YouTube, in cui si esibisce in game play e ...Da sabato sera non si hanno più notizie del 21enne salernitano. Non è più in possesso del cellulare a cui ha risposto uno sconosciuto ...Cosimo Corrado, 21 anni e oltre un milione di follower, non si trova da oltre 48 ore. I genitori partiti per gli Usa ...