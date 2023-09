Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre poco mosso a 175 | 6 punti

... "La Cgil si oppose al salario minimo' Speriamo non vengano licenziati perché è in questa ipocrisia di estrema sinistra, e non solo, che risiede il veroserietà politica e teatrino che ...Apre in lieve rialzo a 175,6 punti il differenzialeBtp italiani e Bund decennali tedeschi, contro i 175,4 segnati in chiusura nella vigilia. In crescita di 0,1 punti al 4,39% il rendimento anno italiano, mentre quello tedesco rimane invariato al 2,...In recent months, the Ecb has raised the cost of borrowing to 4.25%, and thehas increased, ... AccordoMimit e Cnel sulle attività di studio per il made in Italy Il ministro Adolfo Urso e il ...

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 173,5 punti Agenzia ANSA

Il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi è salito a 175,6 punti, con un rendimento annuo italiano al 4,39% e quello tedesco invariato al 2,63%.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 set - Chiusura in aumento per lo spread tra BTp e Bund in una giornata di forti rialzi per i rendimenti dei bond dell'Eurozona. A fine seduta, il ...