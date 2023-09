Lo speaker della Camera Usa McCarthy pronto ad avviare l’impeachment per Joe Biden | ma i Repubblicani si dividono

(Di martedì 12 settembre 2023) “Un logico primo passo”. Con queste parole lodei Rappresentanti degli Stati Uniti, il repubblicano Kevin, ha sancito la propria volontà di dare inizio all’indagine sulle accuse di corruzione e concussione rivolte a Joee legate agli affari del figlio Hunter quando l’attuale inquilinoCasa Bianca era vicepresidente. Una mossa che rappresenta il primo passo nel processo di impeachment nei confronti del presidente, ma che anche in casa repubblicana viene accolta da sentimenti contrastanti: secrede di ottenere il sostegno necessario alla, il procedimento rischia ugualmente di arenarsi al Senato, dove i Dem mantengono la maggioranza e anche i membri del Grand Old Party sembrano almeno scettici ...

- - > . Lo 'Camera, Kevin McCarthy, interverrà giovedì a un incontro dei repubblicano per dire che un procedimento di impeachment contro Joe Biden "è il logico passo successivo ", come anticipa Fox ...Locamera Kevin McCarthy si prepara a dare il via libera all'indagine per l'impeachmenti di Joe Biden. Secondo quanto riporta Fox, McCarthy nel corso di un incontro previsto giovedì con i ...... laradiofonica ha già ufficializzato il suo rientro nella commissione interna sia sui social network che in alcune recenti interviste. A completare il "sestetto" degli insegnanti...Possiamo quindi solo immaginare, che anche il corrispettivoBuonamici, si aggiri attorno a ... come La5, inoltre è tuttora impegnata comeradiofonica in Radio105 , e svolgendo anche ...

Lo speaker della Camera Usa McCarthy pronto ad avviare l’impeachment per Joe Biden: ma i Repubblicani… Il Fatto Quotidiano

Usa, speaker della Camera verso ok a indagine per impeachment Biden TGCOM

Lo speaker repubblicano, Kevin McCarthy, giovedì potrebbe chiedere l'avvio dell'indagine: prima mossa del processo di incriminazione quando di raccolgono le accuse nei nei confronti del presidente ...Lo speaker della camera Kevin McCarthy si prepara a dare il via libera all'indagine per l'impeachmenti di Joe Biden. Secondo quanto riporta Fox, McCarthy nel corso di un incontro previsto giovedì con ...Lo speaker della Camera degli Stati Uniti, il repubblicano Kevin McCarthy, sarebbe pronto a dare il via libera all’indagine per l’impeachment del presidente Joe Biden nel corso di questa settimana. È ...