Lo speaker della Camera Usa McCarthy lancia un' indagine per l' impeachment di Biden

(Di martedì 12 settembre 2023) (Agenzia Vista) Usa, 12 settembre 2023 LoUsa, Kevin, ha annunciato di aver ordinato l'apertura di un'formale contro Joeper l'apertura di un, in relazione a presunte complicità con gli affari esteri del figlio Hunter. Fonte video:Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Martedì loCamera statunitense Repubblicano Kevin McCarthy ha annunciato l'avvio di un'indagine che potrebbe portare a un voto ...Lo 'Camera dei rappresentanti ha reso noto che l'inchiesta si concentrerà, fra l'altro, sulla possibilità che Biden abbia tratto beneficio dagli accordi d'affari stretti dal figlio ...LoCamera statunitense Kevin McCarthy (repubblicano) ha annunciato di aver ordinato l'apertura di un'indagine formale contro il presidente Joe Biden per l'apertura di un procedimento di ...Lo ha annunciato lorepubblicanoCamera, Kevin Mc Carthy. Dura la condanna da parteCasa Bianca dell'iniziativa dei repubblicani, definita espressione"politica estrema ...

Lo speaker della Camera Usa McCarthy avvia l’indagine per l’impeachment di Biden: ma i… Il Fatto Quotidiano

Usa, lo speaker della Camera: impeachment per Biden - ItaliaOggi.it Italia Oggi

L'ultima bordata al Commander in chef è la mossa dello speaker della Camera dei rappresentanti americana, Kevin McCarthy, il quale ha reso noto che già oggi darà istruzioni alle commissioni della ...(Agenzia Vista) Usa, 12 settembre 2023 Lo speaker della Camera Usa, Kevin McCarthy, ha annunciato di aver ordinato l'apertura di un'indagine formale contro Joe Biden per l'apertura di un impeachment, ...L'ha detto lo speaker repubblicano McCarthy. Ma ha rifiutato il voto dell'aula al «sì» alla raccolta delle prove per l'eventuale incriminazione. La Casa Bianca: politica estrema ...