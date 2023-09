Lo chef australiano che ha insegnato al mondo a conservare il pesce

Leggi su today

(Di martedì 12 settembre 2023) 34 anni, nato e cresciuto a Maitland, nello stato del New South Wales dove si trova anche Sydney, Josh Niland è uno degliaustraliani più famosi al. È anche autore di tre volumi, The Whole Fish, uscito nel 2019, Take One Fish del 2021 e Fish Butchery, il più recente, datato all’agosto...