L’Nba combatte il turnover Se la partita è in diretta tv | devi schierare i big Multe salatissime

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 12 settembre 2023) Vietato riposare se vai innazionale., il campionato di basket americano che ha un calendario di partite quasi insopportabile, prova a mettere un freno al “load management”, ovvero la pratica per cui le franchigie cercano di far riposare le proprie star durante la regular season, per più partite consecutive. Dalla prossima stagione regolare entreranno in vigore delle nuove restrizioni approvate dal Board of Governors: le superstar della stessa squadra non potranno restare a riposo – a meno di non presentare certificati medici di una certa serietà – nelle partite che saranno trasmesse innazionale e nell’In-Season Tournament. Scatterannopesanti: 100 mila dollari alla prima infrazione, 250 mila alla seconda e poi un milione di dollari per ogni inosservanza successiva.Insomma una specie di ...