Liverpool | Xabi Alonso per il dopo Klopp

(Di martedì 12 settembre 2023) La Germania chiama Jurgenin nazionale, ma l'allenatore tedesco non può e non vuole lasciare il. Che in ogni caso...

... per di più con l'onore di guidare la nazionale del proprio Paese Ilsi sta cautelando ... l'ex centrocampista dei RedsAlonso. Secondo la stampa inglese il tecnico spagnolo, campione d'...... ilsi è già cautelato, opzionando l'attuale tecnico del Bayer Leverkusen, l'ex centrocampista dei RedsAlonso. Secondo la stampa inglese il tecnico spagnolo, campione d'Europa coi ...Ilsta sondandoAlonso per il dopo Klopp. L'allenatore del Bayer Leverkusen sta impressionando in Bundesliga con il suo calcio all'attacco e nel contratto ha una clausola, secondo la ...Fu proprio Mourinho, quando erano insieme al Real Madrid, a dire che "Alonso è come un ... In effetti l'ex centrocampista di, Real Madrid e Bayern ha cancellato in un attimo quell'alone ...

Il Liverpool punta su Xabi Alonso per il dopo Klopp Milan News

LIVERPOOL, XABI ALONSO POSSIBILE EREDE DI JURGEN KLOPP - Sportmediaset Sport Mediaset

Nella remota eventualità che Jurgen Klopp accetti l'offerta della Federcalcio tedesca per allenare la Germania, il Liverpool si è già cautelato, opzionando l'attuale tecnico del Bayer Leverkusen, l'ex ...Se l'attuale allenatore dovesse accettare l'offerta della Germania, l'ex centrocampista sarebbe in pole per sostituirlo ...Il tecnico spagnolo, con un passato in maglia Reds, sarebbe la prima scelta in caso di addio del tedesco per la panchina della Germania.