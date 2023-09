LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | situazione caotica a metà percorso

(Di martedì 12 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.03 Germani perde le ruote, mentre Joel Nicolau si unisce al gruppo di testa. Poco più dietro una maglia rosa della EF che precede il gruppo di qualche metro. 16.02 Prova a riportarsi sul gruppo di testa anche Damiano Caruso! 16.01 60 KM AL TRAGUARDO! SIAMO ADI UNAANCORA TUTTA DA DECIFRARE! 16.00 I due azzurri vengono raggiunti da Kaden Groves, Bauke Mollema e Max Poole. Sono dunque in cinque a formare la testa della corsa. 15.58 Il Groupama è il giovane italiano Lorenzo Germani che va a completare una coppia tutta azzurra in testa! 15.57 Getta la spugna Bardet, mentre Cattaneo prosegue. Lo insegue da vicino un uomo in maglia Groupama mentre gli inseguitori stanno per essere inglobati dal gruppo. 15.56 Il ...

Ultima settimana della Vuelta di Spagna. Si comincia con una tappa breve e con arrivo in salita, dove Primoz Roglic è favorito.