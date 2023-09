LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina il gran finale | il gruppo ha in pugno i fuggitivi

(Di martedì 12 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.00 Siamo entrati negli ultimi 20 chilometri: la salita di Bejes scatterà ai -4,8 km dalla conclusione. 16.57 Sta per esaurirsi il tentativo di Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), Julius van den Berg (EF Edcuation-EasyPost), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), Max Poole (DSM-Firmenich) e Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA): i seihanno animato la corsa sin dall’inizio. 16.55 Distacco trache si è abbassato a 35 secondi: la fase calda sta arrivando ed è arrivata una poderosa accelerazione. 16.52 Oltre alla Jumbo-Visma, in testa alè schierata anche la UAE Team Emirates. Sta salendo Wilco Kelderman, che sarà una pedina fondamentale per il ...

Ultima settimana della Vuelta di Spagna. Si comincia con una tappa breve e con arrivo in salita, dove Primoz Roglic è favorito.