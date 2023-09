LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia la terza e decisiva settimana!

(Di martedì 12 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.30 Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i allatestuale della sedicesimadella! Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i allatestuale della sedicesimadella! L’ultima esettimanacon una tipica frazione “unipuerto“, il modo in cui in Spagna chiamano le tappe dal percorso piatto, prima di un’ultima esplosiva e durissima salita finale! Si parte da Liencres Playa per arrivare a Bejes dopo 120.1 km. Una ...

Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita, pendenze fino al 15%! OA Sport

LIVE! La reazione di Evenepoel! Assolo di Remco, Bardet secondo ... Eurosport IT

Met het nieuws van het zware ongeval van Nathan Van Hooydonck in het achterhoofd begint het peloton in Liencres Playa aan de slotweek in de Vuelta. Met 120,1 kilometer voor de boeg vandaag geen extree ...Met het nieuws van het zware ongeval van Nathan Van Hooydonck in het achterhoofd begint het peloton in Liencres Playa aan de slotweek in de Vuelta. Met 120,1 kilometer voor de boeg vandaag geen extree ...115 km aanloop en 5 km klimmen. Zo kan je de 16de etappe van deze Vuelta het best samenvatten. De teams van de kopmannen lijken niet meteen vol gas te zullen gaan, dus dient er zich tussen Liencres en ...