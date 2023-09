LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | dieci uomini all’attacco | ci sono tre azzurri

(Di martedì 12 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.0535? i secondi di vantaggio deidi testa sul gruppo, tirato ancora da INEOS ed Intermarché. Ha smesso di piovere. 15.03 Ihanno preso qualche secondo di margine ma il gruppo non si è certamente arreso. Intermarchè ed INEOS sembrano intenzionate ad inseguire per mettere un loro uomo nella fuga. 15.01 Questa la composizione del gruppo degli attaccanti: Andreas Kron (Lotto Dstny), Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), Paul Lapeira (AG2R Citroën), Matteo Sobrero (Team Jayco-AlUla), Romain Bardet e Max Poole (DSM-Firmenich). 14.59 ...

Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita, pendenze fino al 15%! OA Sport

LIVE! La reazione di Evenepoel! Assolo di Remco, Bardet secondo ... Eurosport IT

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della sedicesima tappa della Vuelta a Esp ...Ultima settimana della Vuelta di Spagna. Si comincia con una tappa breve e con arrivo in salita, dove Primoz Roglic è favorito.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quindicesima tappa della Vuelta a España 2023, l'ultimo grande giro dell'anno in programma ch ...