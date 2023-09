LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | attacco di Vingegaard!

(Di martedì 12 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.21 Gruppo della maglia rossa a quasi un minuto: Vingegaard ha fatto la differenza e potrebbe ribaltare questa! Dietro non c’è accordo. 17.20 Ultimi due chilometri! 17.19 Il giovane australiano Fisher-Black della UAE Team Emirates sta salendo di un ottimo passo ed è l’unico a rimaere a una decina di secondi da Vingegaard. 17.18 Ultimi 3000 metri, gruppetto ormai ridotto all’osso. 17.17 Ha fatto il buco Vingegaard, da dietro ha reagito solo Finn Fisher-Black. 17.16DI JONASIl danese è partito deciso dopo il tornante. 17.16 Dopo Valter ci sarà Kelderman e poi è attendibile unda parte di uno tra Kuss, Vingegaard e Roglic. 17.15 Arriva Attila Valter a dare ...

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita, pendenze fino al 15%! OA Sport

Ultima settimana della Vuelta di Spagna. Si comincia con una tappa breve e con arrivo in salita, dove Primoz Roglic è favorito.