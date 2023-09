LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 40 km al traguardo | Cattaneo tra i sei in fuga

(Di martedì 12 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.31 Gruppo che in questa fase non sta andando a tutta: la sensazione è che la miccia esploderà negli ultimi 20 chilometri, quando ci si avvicinerà alla salita conclusiva. 16.28 40 KM AL! Il gap tra fuggitivi e gruppo è sempre stabile intorno ai 60 secondi. 16.26 Mancano meno di 15 km allo sprint intermedio di Unquera, apparentemente l’obiettivo principale di Kaden Groves, che ha fatto di tutto per essere nelladi giornata. L’australiano è uno che in salita non è fermo, ma l’arrivo diè decisamente troppo duro per lui. 16.24 Velocità media che è ancora superiore ai 48 km/h!si va veramente molto forte, tanto che il gruppo si è spezzato ancora nelle parti ...

Ultima settimana della Vuelta di Spagna. Si comincia con una tappa breve e con arrivo in salita, dove Primoz Roglic è favorito.