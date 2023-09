LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 30 km all’arrivo | fuggitivi con 1’25” sul gruppo

(Di martedì 12 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.50 Groves che si rialza dopo il traguardo volante: la missione era quella di fare il massimo del bottino dei punti. 16.48 228 punti per Groves contro i 135 di Evenepoel: la classifica a punti è sempre più vicina per il velocista australiano. 16.46 Kaden Groves vince lo sprint e prende altri 20 punti fondamentali per la sua maglia verde: precede van der Berg. 16.44 30 km al traguardo di questa sedicesima. 16.42 Diversi sali e scendi in questo segmento dellache viene comunque affrontato ad altissime velocità: media finora vicina ai 48 km/h. 16.40 Fra poco i corridori raggiungeranno il traguardo volante di Unquera. 16.38 Negli ultimi chilometri il vantaggio di Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), Kaden Groves ...

Ultima settimana della Vuelta di Spagna. Si comincia con una tappa breve e con arrivo in salita, dove Primoz Roglic è favorito.