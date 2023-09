LIVE Turchia-Italia 0-2 | Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA | vittoria firmata dalle reti di Miretti e Nasti!

(Di martedì 12 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA95? Finisce la partita,0-2 U21. 94? Ultimo giro d’orologio. 92? Zanotti per Fazzini che sul primo palo trova il portiere pronto. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? Fuori Baldanzi, dentro Fazzini nell’. 86? Punizione di Gurluk che finisce alta. 84? Cross di Baldanzi rasoterra, Nasti manca il contatto con il pallone per un soffio. 82? Miracolo di Desplanches su U.Yildiz dopo un errore dello stesso portiere. 80? Dentro C. Türkmen fuori E. Yard?mc? nella. 78? Goooooooooooooooooooool, Nasti, gol spettacolare con un tiro al volo dalla distanza,0-2 U21. 76?visibilmente stanca. 74? Pressing dellaora, sempre ...

ADAPAZARI () - L'Italia di Nunziata affronta in trasferta la, per le gare di qualificazione agli Europei Under 21. Gli azzurri, nel gruppo A, hanno un punto in classifica, grazie al pareggio contro la Lettonia (che guida il girone con 4 punti). I ...Qualificazioni Europei U21 Sakarya Ataturk Stadi (Adapazari) Ore 18.30Italia 0 2 Marcatori: 48' pt Miretti, 34' st Nasti Arbitro: Pierre Gaillouste (Fra)- Italia Under 21: gara valevole per le qualificazioni a Euro 2025, in programma in Slovacchia. Si gioca al Sakarya Ataturk Stadi, nella città di Adapazari: fischio di inizio alle 18.30 . ...Reti: Le dichiarazioni di Nunziata alla vigilia ' Dovremo alzare l'intensità, anche perché lati viene addosso e ti fa pressione alta. L'errore commesso nella partita precedente è stato ...e Cesare Casadei , argento ai Mondiali Under 20.! U21- U21 Italia 3' - OZCAN INNESCA TIKNAZ - Ancora lacombina al limite dell'area: il tiro di Tiknaz è alto però. Calcio Christian Maldini si ritira a 27 anni, farà il ...

L'Italia esulta dopo il gol di Miretti contro la Turchia L' Italia di Carmine Nunziata, dopo il pareggio contro la Lettonia, cerca il riscatto in Turchia. La seconda giornata del gruppo A delle ...(Monza-News) Queste le scelte dei due tecnici per la gara del girone di qualificazione al prossimo Europeo di categoria L’Italia scende in campo alle 18.30 allo stadio Kocaeli di Izmit contro la ...ADAPAZARI - Turchia-Italia, seconda giornata del Gruppo A per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2025. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.