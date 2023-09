LIVE Turchia-Italia 0-2 | Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA | rete spettacolare di Nasti!

(Di martedì 12 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84? Cross di Baldanzi rasoterra, Nasti manca il contatto con il pallone per un soffio. 82? Miracolo di Desplanches su U.Yildiz dopo un errore dello stesso portiere. 80? Dentro C. Türkmen fuori E. Yard?mc? nella. 78? Goooooooooooooooooooool, Nasti, golcon un tiro al volo dalla distanza,0-2 U21. 76?visibilmente stanca. 74? Pressing dellaora, sempre cercando Yildiz. 72? Ritmi molto lenti ora in questo frangente di partita. 70? Si preparano altri cambi per l’. 68? Colpo di testa debole di Casadei. 66? Dentro Bove, fuori Miretti nell’. 64? Fuori Esposito, dentro Nasti nell’. 62? Fuori Elmaz e ...

(Monza-News) Queste le scelte dei due tecnici per la gara del girone di qualificazione al prossimo Europeo di categoria L’Italia scende in campo alle 18.30 allo stadio Kocaeli di Izmit contro la ...giocatore passato per i campi italiani prima di volare in Turchia, certamente il pericolo pubblico numero uno in vista di una serata che si preannuncia comunque densa di significati.Seconda gara per l'Italia U21di Nunziata, schierata nel gruppo A. Miretti e compagni attesi ad Adapazari per la sfida contro i turchi. Fischio di inizio alle 18.30 ...