LIVE Turchia-Italia 0-1 | Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA | Miretti segna allo scadere del primo tempo!

Leggi su oasport

(Di martedì 12 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA47? Gooooooooooooooooooooooool,di piatto trova ilpalo,0-1 U21. 45? Tre minuti di recupero. 43? Tra pocolazione del recupero. 41? Sinistro di Casadei che finisce alto sopra la traversa. 39?manca l’aggancio in aria di rigore. 37? Sinistro di Baldanzi respinge la difesa. 35? Scontro di testa, Ndour resta a terra, ma dovrebbe recuperare. 33? Yildiz mette in mezzo, ma Coppolantana il pne. 31? Squadra stranamente già molto lunghe in campo dopo appena 30 minuti di partita. 29?entra in area di rigore ma gli manca la scelta finale per arrivare da ...