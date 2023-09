LIVE Turchia-Italia 0-0 | Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA | Nunziata punta su Baldanzi!

Leggi su oasport

(Di martedì 12 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.20 L’invece viene dal pareggio per 0-0 contro la Lettonia, che ha mostrato una fase offensiva non ancora in grado di fare male. 18.15 Laviene da una brutta sconfitta per 3-2 contro l’Irlanda, nonostante la rete dello juventino Yildiz. 18.10 Rientrano dagli infortuni Baldazni e Turicchia, il primo partirà titolare. Ancora una esclusione dai titolari per Colombo. 18.05 Ecco le formazioni ufficiali:(4-4-2): Alemdar; U. Yildiz, Saatci, Bayram, Ozcan; K. Yildiz, Tiknaz, Elmaz, Potur; Destan, Yardimci. Ct: Levent Surme(4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggieri; N’Dour, Prati, Casadei; Miretti; Baldanzi, Esposito. Ct: Carmine. 18.00 Buonasera e benvenuti alla ...