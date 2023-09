LIVE Italia-Ucraina 1-0 | Frattesi! Azzurri avanti

(Di martedì 12 settembre 2023) Dopo il pareggio in Macedonia del Nord all'esordio da ct di Luciano Spalletti, la Nazionalena è di scena a San Siro per una...

(4 - 3 - 3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Zaccagni. CT: Spalletti UCRAINA (4 - 2 - 3 - 1): Bushchan; Konoplya, ...MILANO - Crocevia fondamentale per l'di Spalletti, che a San Siro affronta l'Ucraina nel gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Dopo l'inopinato pareggio con la Macedonia del Nord, la nazionale azzurra cerca una vittoria utile ...ADAPAZARI (TURCHIA) - L'di Nunziata conquista un successo prezioso in trasferta contro la Turchia. Nella seconda gara di qualificazione agli Europei Under 21, gli azzurri si impongono per 2 - 0 grazie alle reti di ...BARI - Caccia alla semifinale degli Europei di volley per l'di Fefè De Giorgi , campione d'Europa e del mondo in carica, che al PalaFlorio di Bari sfida oggi (12 settembre, ore 21) l'Olanda nei quarti di finale (chi vince trova la Francia ). Segui la ...

19.45 - Amici di TuttoJuve.com, benvenuti alla diretta scritta di Italia-Ucraina, gara valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord, Luciano Spalletti ...
MILANO - Italia-Ucraina, sesta giornata del Gruppo C per le Qualificazioni ad Euro 2024. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.