LIVE Italia-Ucraina 0-0 | primo tentativo alto di Di Lorenzo

(Di martedì 12 settembre 2023) Dopo il pareggio in Macedonia del Nord all'esordio da ct di Luciano Spalletti, la Nazionalena è di scena a San Siro per una...

(4 - 3 - 3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Zaccagni. CT: Spalletti UCRAINA (4 - 2 - 3 - 1): Bushchan; Konoplya, ...ADAPAZARI (TURCHIA) - L'di Nunziata conquista un successo prezioso in trasferta contro la Turchia. Nella seconda gara di qualificazione agli Europei Under 21, gli azzurri si impongono per 2 - 0 grazie alle reti di ...BARI - Caccia alla semifinale degli Europei di volley per l'di Fefè De Giorgi , campione d'Europa e del mondo in carica, che al PalaFlorio di Bari sfida oggi (12 settembre, ore 21) l'Olanda nei quarti di finale (chi vince trova la Francia ). Segui la ...... nessuno si vuol illudere che sarà una passeggiata: l'del volley sa di avere qualcosa in più rispetto a gran parte dell'universo della pallavolo continentale (e non solo), ma ogni partita fa ...

LIVE Italia-Ucraina 0-0: Di Lorenzo subito pericoloso! Destro di poco alto La Gazzetta dello Sport

1' - SI COMINCIA! La sfida tra Italia e Ucraina è iniziata: primo pallone giocato dagli ospiti. Donnaumma capitano, fischiato da San Siro, Locatelli unico bianconero in campo. 20.46 - Finito il minuto ...