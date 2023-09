LIVE Italia-Olanda 0-1 | Europei volley 2023 in DIRETTA | reazione degli azzurri nel secondo parziale 16-11!

(Di martedì 12 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-11 NON SI PASSAAAAAAAA! Michieletto vince un contrasto a rete con Abdel-Aziz! 15-11 Primo tempo imperioso di Galassi. 14-11 Lavia pesta la linea dei nove metri. 14-10 Magia di Giannelli, Lavia poi schianta giù una bomba! 13-10 Mani-out di Tuinstra. 13-9 ACEEEEEEEEEE DI ROMANO’! 12-9 Ottima apertura di Giannelli per Romanò. 11-9 Pipe di Tuinstra. 11-8 Ancora errore al servizio di Abdel-Aziz. 10-8 Muro tetto di Parkinson su Michieletto. 10-7 Pipe in back di Lavia. 9-7 Invasione a rete di Romanò, peccato perchè Balaso c’era arrivato in difesa. 9-6 In rete l’attacco di Abdel-Aziz, boccata d’ossigeno importante. 8-6 Errore confermato. 8-6 Esce di un soffio la battuta di Galassi. De Giorgi chiama challenge. 8-5 Ancora a segno Romanò da seconda linea. 7-5 Errore al servizio di Lavia. 7-4 Parallela imprendibile di ...

BARI - Caccia alla semifinale degli Europei di volley per l'di Fefè De Giorgi , campione d'Europa e del mondo in carica, che al PalaFlorio di Bari sfida oggi (12 settembre, ore 21) l'Olanda nei quarti di finale (chi vince trova la Francia ). Segui la ...... nessuno si vuol illudere che sarà una passeggiata: l'del volley sa di avere qualcosa in più rispetto a gran parte dell'universo della pallavolo continentale (e non solo), ma ogni partita fa ...MILANO - Crocevia fondamentale per l'di Spalletti, che a San Siro affronta l'Ucraina nel gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Dopo l'inopinato pareggio con la Macedonia del Nord, la nazionale azzurra cerca una vittoria utile ...L'ospita l'Ucraina nella sesta del Girone C per le qualificazioni all'Europeo 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaL'del neo ct Luciano Spalletti torna in campo dopo il pareggio con la Macedonia del Nord per la sesta giornata del percorso di qualificazione all'Europeo 2024 in Germania. Azzurri che ...

I Simple Minds tornano live in Italia Rockol.it

48' - Calcio di punizione per l'Italia battuta da Raspadori che gioca uno schema con Di Marco. Il pallone prova ad arrivare da Zaccagni, anticipato bene però dalla difesa avversaria. 46' - VIA AL ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...19.45 - Amici di TuttoJuve.com, benvenuti alla diretta scritta di Italia-Ucraina, gara valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord, Luciano Spalletti ...