Lite Burioni-Borghi | il virologo vuole aver ragione a priori

(Di martedì 12 settembre 2023) Alcuni giorni orsono Roberto, uno dei virologi di spicco del terrore virale, ha pubblicato un lungo post su Facebook con il quale egli prosegue la lunga querelle sui vaccini che lo vede contrapposto a Claudio, senatore della Lega. Dal momento che lo scritto è un preclaro esempio di arrogante dogmatismo scientista, mi sembra doveroso riportarlo integralmente: “Il senatorescrive su Twitter delle bugie pericolose sui vaccini, volte a diffondere diffidenza nei confronti della vaccinazione. Io (che studio e insegno queste cose da una vita) gli rispondo facendogli notare che quello che dice – dati alla mano – non è vero. Il giornale non titola ‘dice che la benzina non è infiammabile egli fa educatamente notare che oggettivamente va a fuoco’ ma ‘Duello ...

