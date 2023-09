ll "detective d'arte" Arthur Brand ha recuperato una tela dal valore di 5 milioni di ...Neve, un gattino di 3 mesi bianco con coda, orecchie e zampe scure, è sparito da una settimana dalla sua casa di viale Bue Marino a Cala Gonone, nella costa centro orientale della Sardegna. I tre ...'Catania è fra le prime dieci città d'ma siamo in Serie C, eppure la risposta è in linea con ... Sinella metafora se le viene fatto notare che lei è il ghiaccio e Pelligra il fuoco 'Sì, ...Sono ambiti che Beluffi percepisce come propri, entro cui si crogiola, dovesé stesso nelle ... Ha esposto in mostre personali e collettive in sedi pubbliche di prestigio ine all'estero, ...

Spallata all'Ucraina. L'Italia ritrova la vittoria e agguanta il secondo posto nel gruppo C TUTTO mercato WEB

L'Italia ritrova la vittoria, la doppietta di Frattesi stende l'Ucraina. Primo sorriso per Spalletti Gazzetta del Sud

Un gruppo di ricercatori internazionali e italiani ha ritrovato 88 nidi di formica di fuoco in Sicilia ... Continuano gli avvistamenti di specie animali aliene in Italia. Dopo la vespa orientalis nel ...(AGI - Agenzia Italia) Buone notizie per quanto riguarda lo youtuber salernitano Cosimo Corrado, conosciuto sul web col nome di Kazuosan. Dopo giorni di ricerche e grande apprensione, la famiglia ha ...L’Italia, anche a causa di qualche errore, si è ritrovata sotto di quattro punti. Poi nel finale gli azzurri hanno ritrovato un po’ il loro gioco, ma un errore di Romanò ha portato al tie-break la ...