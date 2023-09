L' Italia riaprirà le miniere | terreni pieni di materie prime strategiche

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 settembre 2023) Il governo ha individuato 16critiche considerateda estrarre in tutta la Penisola. La mappatura dei siti è già stata avviata, poi si passerà alle autorizzazioni per avviare gli scavi per rendere l'indipendente dal resto del mondo, soprattutto dalla Cina. Lecritiche sono quei materiali di estrema importanza economica per l'Europa e caratterizzati allo stesso tempo da alto rischio di fornitura. Sono fondamentali per numerose attività industriali, in particolar modo per la transizione ecologica: vengono utilizzate in svariati campi, per esempio nelle turbine eoliche, nei pannelli fotovoltaici e nelle batterie. Delle 34critiche presenti nella lista dell'Unione europea, 16 sono presenti in ...