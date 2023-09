L’Italia di Spalletti c’è! Frattesi goleador e tre punti d’oro contro l’Ucraina

(Di martedì 12 settembre 2023) Treimportantissimi per la classifica e per il morale. Prima vittoria per Lucianosulla panchina azzurra dopo il pareggiola Macedonia e la situazione del girone è meno preoccupante.affronta a San Siroin una partita assolutamente da non sbagliare. Novità di formazione percon Zaccagni e Zaniolo a completare il reparto con Raspadori, a centrocampo spazio a Barella, Locatelli e, in difesa c’è Scalvini. Gli ospiti rispondono con Yarmolenko, Sudakov e Dovbyk. L’avvio di partita delè importante, ci prova subito Di Lorenzo. Occasioni anche per Zaccagni e Raspadori, poi gli azzurri passano con, al secondo gol in Nazionale. Gli azzurri sono in ...

ospita'Ucraina nella sesta del Girone C per le qualificazioni all'Europeo 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca livedel neo ct Lucianotorna in campo dopo il pareggio con la Macedonia del Nord per la sesta giornata del percorso di qualificazione all'Europeo 2024 in Germania. Azzurri che ospitano ......eha trovato un successo preziosissimo, sulla strada per Euro 2024. Gara decisa da una doppietta di Frattesi nel primo tempo, con la rete ucraina segnata da Yarmolenko. Perè la ......5Barella 6 (83 Cristante SV)Zaniolo 7 (71 Orsolini 5,5)Raspadori 6 (71 Retegui 6)Zaccagni 6 - (57 Gnonto 5,5)CT6,5TOP: Frattesi 9 - A mani basse'MVP della sfida: indiavolato e ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Meazza' tradi'Ucraina di Rebrov in tempo realeL'ospita'Ucraina a Milano in una gara valida per il gruppo C di qualificazioni agli Europei del 2024. Una sfida molto delicata che ...

Immobile e la scelta a sorpresa di Spalletti: la formazione per Italia-Ucraina Corriere dello Sport