L' Italia che si fa giustizia da sola se manca lo Stato

(Di martedì 12 settembre 2023) Il caso dell'uomo che ha rischiato di essere linciato nel quartiere Quarticciolo a Roma da una folla inferocita per aver scippato un'anziana è solo uno degli episodi di "fai da te" che in questi mesi hanno riempito le cronache dei giornali. Un'escalation pericolosa che preoccupa le forze dell'ordine, perché rischia di sfuggire di mano con casi , su casi registrati su tutto il territorio nazionale e spesso diffusi in video (perché ripresi dai passanti), che mostrano aggressioni di una violenza inaudita, dove loancora una volta è il grande assente. Il 9 giugno a Roma una dodicenne ha denunciato di essere stata abusata sessualmente in ascensore da un uomo. Il padre della ragazza dopo aver denunciato si è fattoda solo pestando un uomo che secondo lui era responsabile delle molestie sulla figlia. Quell'uomo, ...

Lascia un lavoro sicuro, usa la sua liquidazione e crea un softwarepermette ai sordi di ... fattura 700 mila euro e tra i suoi clienti ci sono grandi imprese come la Banca d', Telecom, Enel. ......di erogare una serie di prestazioni previdenziali ed assistenziali al verificarsi di eventi...è importante In collaborazione con Money Pay Day 2023 Lo stato dell'innovazione nei pagamenti in...In, la Rai trasmette in chiaro le partite della nazionale italiana sia in diretta tvin streaming sulla piattaforma RaiPlay. Tutte le gare del torneo, invece, sono disponibili via ...

Povera Italia che non sa più vincere. La sfida con l’Ucraina è già uno spareggio per l’Europeo Il Sole 24 ORE

Gli azzurri sono Campioni del Mondo e d’Europa in carica, ma dovranno stare molto attenti contro gli Orange, trascinati da un super Nimir Abdel-Aziz e che hanno regolato la Germania al tie-break dopo ...Arriva uno dei round di finanziamento più grandi di quest’anno, se si parla di cifre raccolte da italiani: 120 mln di dollari per Shop Circle ...