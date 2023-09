L' indagine | decennio complicato | cresce consapevolezza su ambiente e salute

(Di martedì 12 settembre 2023) Più di 4 italiani su 10 pensano che nell'ultimoil mondo sia diventato un posto peggiore in cui vivere e lo stesso vale guardando dentro casa nostra, all'Italia. In cima alle preoccupazioni ...

E' quanto emerge dall''La percezione dei cambiamenti degli ultimi 10 anni e l'orientamento ... questo possiamo dircelo con soddisfazione guardando alpassato. Quanto al futuro, siamo ...Tornando ai dati dell', la pandemia da Covid - 19 (94%) e la guerra in Ucraina (93%) sono percepiti dagli italiani come gli eventi epocali dell'ultimo. Seguono gli attentati ...ROMA " Più di 4 italiani su 10 pensano che nell'ultimoil mondo sia diventato un posto peggiore in cui vivere e lo stesso vale guardando dentro ... Questo quadro emerge dall'"La ...Sta di fatto che, nell'attuale segmento delin corso, questa fenomenologia climatica ... I risultati di una recentedella Banca europea per gli investimenti (Bei) indicano con ...

L'indagine, decennio complicato, cresce consapevolezza su ... Adnkronos

Bartoli, 'da 10 anni impegnati a trasmettere valore lascito solidale' Utilitalia

E' quanto emerge dall’indagine 'La percezione dei cambiamenti degli ultimi ... più ‘refrattario’, questo possiamo dircelo con soddisfazione guardando al decennio passato. Quanto al futuro, siamo ...I risultati della ricerca realizzata da Walden Lab-Eumetra per il Comitato Testamento Solidale Più di 4 italiani su 10 pensano che nell’ultimo decennio il mondo sia diventato un posto peggiore in cui ..."In Italia a fare testamento, rispetto ad altri Paesi del mondo, è una percentuale più ristretta di persone. In particolare, solo una minoranza, 5 milioni e ...