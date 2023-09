Libia | Tajani | ' in partenza squadra avanzata di valutazione coordinata da Protezione Civile'

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Ho chiamato l'Ambasciatore a Tripoli per avere gli ultimi aggiornamenti. Il Governo italiano risponde subito alle richieste di sostegno per l'alluvione nell'est della: unadiè già indalla nostra". Lo ha scritto su X il vice Premier e ministro degli Esteri Antonio

Gli aiuti internazionali Come accaduto per il Marocco , anche per lasi è attivata la macchina delle offerte di aiuti internazionali . Il ministro degli Esteri italiano Antoniosi è ......assistere nel migliore dei modi la. "Siamo pronti a fare tutto ciò che serve a questo Paese, che ha avuto già tante vittime a causa della guerra - ha aggiunto il vicepremier Antonioa ...ha quindi confermato che anche lItalia ha dato tutta la sua disponibilita', cosi' come fatto con la, vittima di un altro disastro naturale.

Tajani, l'Italia è pronta ad inviare aiuti in Libia - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Ho chiamato l’Ambasciatore a Tripoli per avere gli ultimi aggiornamenti. Il Governo italiano risponde subito alle richieste di sostegno per l’alluvione nell’est della Libi ...Il capodelegazione della Mezzaluna Rossa in Libia Tamer Ramadan lancia un appello ... Dall’Italia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato su Twitter che «il governo sta seguendo con ...