Libia | per le autorità locali almeno tremila morti “700 cadaveri già sepolti” Ma la Croce Rossa avverte | “I dispersi sono più di 10mila”

(Di martedì 12 settembre 2023) Strade sgretolate, interi quartieri abbattuti, corpi naufragati sulla costa, rottami di auto e fango ovunque. È quanto resta della città di Derna, nell’Est della, dopo le inondazioni provocate dall’impatto della tempesta Daniel negli scorsi giorni. Ledel governo locale hanno aggiornato apersone la stima, parziale, delle vittime. Settecento corpigià stati, riferisce il ministero della Sanità, ma lainternazionaleche le persone disperse potrebbero essere più di. Un conto destinato “ad aumentare drammaticamente” come ha riferito il capo della delegazione per ladella Federazione internazionale delle società di...

"Ho chiamato l'ambasciatore a Tripoliavere gli ultimi aggiornamenti. Il governo italiano risponde subito alle richieste di sostegnol'alluvione nell'est della: una squadra avanzata di valutazione è già in partenza coordinata dalla nostra Protezione civile". Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X.Pubblichiamo di seguito il telegramma di cordogliole vittime delle forti inondazioni in, inviato - a nome del Santo Padre Francesco - dal Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, al Nunzio Apostolico in, S. E. Mons. Savio Hon ...Intanto il ministro Tajani ha annunciato che un team della Protezione civile "è già in partenza"laIl bilancio delle vittime delle inondazioni nell'est dellaha superato i 2mila morti, mentre altre migliaia di persone risultano disperse. Descritto dagli esperti come un "fenomeno estremo...

Da domenica, la Libia orientale e la zona del Gebel el-Achdar, la cosiddetta Montagna Verde, sono state teatro di massicce inondazioni a causa della tempesta Daniel. Migliaia di persone si teme siano ...La situazione a Derna, in Libia, è drammatica a causa delle alluvioni dovute alla tempesta Daniel. Il 25% della città è scomparso, con corpi sparsi ovunque. I recuperati finora sono mille. Secondo il ...La situazione a Derna è stata aggravata anche dal cedimento simultaneo di due dighe, ma le vittime per le piogge torrenziali e le inondazioni in Libia sono stimate in migliaia. "Non abbiamo cifre ...