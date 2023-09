Libia | ministro | ' a Derna i dispersi sono 6 000'

(Di martedì 12 settembre 2023) A, la città maggiormente colpita dalle inondazioni in, icirca 6.000: lo ha detto all'emittente Almasar Tv, Othman Abduljalil,della Sanità del governo sostenuto dal ...

BENGASI " Continua a crescere il bilancio delle vittime delle inondazioni in. Ildella Sanità del governo libico dell'Est del Paese, Othman Abdul Jalil, parlando con l'agenzia di stampa turca Anadolu ha detto che i morti sarebbero oltre tremila, secondo i primi ...... in rotta di collisione con il governo di unità nazionale delladi Tripoli guidato dal primoad interim Abdul Hamid Dbeibah) stima al momento seimila dispersi . La maggior parte delle ...A Derna, la città maggiormente colpita dalle inondazioni in, i dispersi sono circa 6.000: lo ha detto all'emittente Almasar Tv, Othman Abduljalil,della Sanità del governo sostenuto dal Parlamento di Tobruk. Lo riporta la Cnn. "La situazione a ...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Ho chiamato l'Ambasciatore a Tripoli per avere gli ultimi aggiornamenti. Il Governo italiano risponde subito alle richieste di sostegno per l'alluvione nell'est della Libi ...