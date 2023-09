Libia | Mattarella | ' Italia vicina a popolo libico e pronta a contribuire a soccorsi' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Le inondazioni provocate dall'uragano Daniel, che ha così duramente colpito la parte orientale della Libia ed in particolare la città di Derna, provocano profonda tristezza e sentimenti di sincera partecipazione al dolore dell'amico. In questo spirito, desidero far pervenire a lei, signor Presidente, e alle famiglie dei deceduti il profondo cordoglio dell'tutta e mio personale". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al Presidente del Consiglio presidenziale dello Stato di Libia, Mohamed Younis Al-Menfi. "Ai numerosi feriti e a quanti hanno subito pesanti perdite materiali -prosegue il Capo dello Stato- auguriamo un pronto ristabilimento. Nel ribadire la nostra sinceranza, Le confermo altresì la ...